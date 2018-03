Prefeitos se reúnem com TCE-MS para falar de ferramenta de controle

O presidente da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), Pedro Caravina, considerou bastante produtiva reunião, ocorrida na terça-feira (20), no TCE-MS (Tribunal de Contas do Estado), na qual uma comissão de prefeitos criada pela entidade municipalista expôs uma série de reivindicações de interesse das prefeituras.

Durante o encontro com o presidente do TCE-MS, Waldir Neves, e conselheiros, a comissão apresentou demandas e pediu alguns ajustes nos procedimentos do órgão de controle externo em relação aos municípios.

Caravina e os prefeitos apresentaram uma proposta institucional contendo uma série de itens e procedimentos a serem adotados como forma de evitar eventuais prejuízos à administração pública municipal em termos de punições.

O documento foi elaborado após assembleia-geral de prefeitos ocorrida no último dia 26 de fevereiro no plenário da Assomasul, em Campo Grande.

Além de expor a realidade atual dos municípios diante da crise econômica do País, os prefeitos conheceram de perto o E-Extrator, ferramenta criada pela Corte de Contas que é considerada um avanço para o controle externo. O E-Extrator conjuga a extração automatizada de dados dos jurisdicionados e de outros bancos de dados com a Inteligência Artificial e o gerenciamento de riscos, para fiscalizar contratos firmados pelos municípios com empresas privadas, para a contratação de serviços e compra de produtos.

Um dos grandes benefícios desta metodologia de extração diretamente do banco de dados do jurisdicionado é a possibilidade de cruzar estes dados com outros dados de outros bancos, por exemplo: Nota Fiscal Eletrônica, Junta Comercial, TCU, MEC e etc. Os dados podem ainda ser comparados com as informações declaradas dos jurisdicionados que são enviadas por eles através dos diversos sistemas do TCE-MS.

O novo modelo será apresentado aos demais prefeitos pelos membros da comissão que ficaram de agendar uma data, provavelmente em abril, para mostrar objetivo do mecanismo e discutir outros temas de interesse dos municípios sul-mato-grossenses.

Ao final do encontro, Caravina agradeceu ao conselheiro Waldir Neves por demonstrar sensibilidade pelas causas municipalistas e por ter aberto o canal do diálogo com os prefeitos que estão no segundo ano de mandato, sobretudo, apontar as vantagens do E-Extrator no âmbito do poder público de modo geral.

Entre as vantagens, destaca-se como importante a disponibilidade de tela para os prefeitos e secretários acompanharem os números da administração, auxiliando o trabalho dos gestores.

A comissão é composta pelos prefeitos Caravina (Bataguassu), Aluízio São José (Coxim), José Izauri de Macedo (Naviraí), Paulo César Lima Silveira (Ribas do Rio Pardo), José Arnaldo (Inocência) e Cleidimar da Silva Camargo (Rio Negro).

Também participaram da reunião os prefeitos José Arnaldo, José Izauri e Cleidimar Camargo, os conselheiros Ronald Chadid e Iran Coelho, além do diretor-executivo da Assomasul, José Domingues Ramos, o Zé Cabelo, e o advogado da Assomasul, Guilherme Azambuja Falcão Novaes.