Prefeitos de pelo menos 53 cidades do estado participarão de marcha à Brasília

Divulgação/Assomasul Prefeitos seguem para Brasília no próximo dia 15

A Associação dos municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), liderada pelo presidente Pedro Caravina, garantiu a presença de 53 prefeitos de Mato Grosso do Sul em torno da “XX Marcha à Brasília em Defesa dos Municípios”, número considerado recorde desde que a Confederação Nacional de Municípios (CNM) instituiu o primeiro movimento municipalista.



Com expectativa de receber ao menos 5 mil pessoas, de 15 a 18 de maio, a 20ª edição da Marcha à Brasília terá presença de peso dos prefeitos sul-mato-grossenses graças ao trabalho de conscientização que está sendo feito pela diretoria da Assomasul.



Para Caravina, esse será um momento ímpar para cobrar dos parlamentares e do governo federal a aprovação de várias matérias de interesse dos municípios que tramitam no Congresso Nacional, além de outros assuntos que podem resultar em novas conquistas em favor das prefeituras.



Além dos 53 prefeitos já inscritos para participar da mobilização nacional, outros agentes públicos do Estado devem ir à Brasília, como vice-prefeitos, vereadores e secretários municipais, podendo chegar à totalidade dos 79 municípios do Estado.