Prefeitos de Mato Grosso do Sul embarcam para marcha em defesa dos municípios que acontece em Brasília

Prefeitos e demais gestores de Mato Grosso do Sul devem marcar presença na “XX Marcha em Defesa dos Municípios” que ocorrerá de 15 a 18 de maio em Brasília. A caravana de Mato Grosso do Sul embarca nesta segunda-feira (15), às 14h.

Divulgação/Assomasul Além dos 53 prefeitos já inscritos para participar da mobilização nacional, outros agentes públicos do Estado devem ir à Brasília



A mobilização liderada pelo presidente da Assomasul, Pedro Caravina garantiu a presença de 53 prefeitos de Mato Grosso do Sul no maior evento político do mundo, número considerado recorde desde que a CNM (Confederação Nacional de Municípios) instituiu o primeiro movimento municipalista.



A expectativa é de que ao menos 5 mil pessoas de todo o Brasil, participem do evento.



A Marcha visa conscientizar o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto a aprovarem as matérias de interesse dos municípios, além de garantir a liberação de mais verbas para investimentos em prioridades a partir da adoção de um novo pacto federativo.

Para Caravina, essa discussão é antiga e merece atenção especial dos parlamentares.



“Receber novos encargos sem o dinheiro correspondente é a principal reclamação dos gestores municipais. Por isso está na hora de uma repactuação das obrigações orçamentárias, até porque a União retém a maior parte dos impostos recolhidos e precisa reduzir a contrapartida no cumprimento dos serviços demandados pela população”, disse o presidente.