Prefeito reinaugura UPA Vila Almeida nesta quinta-feira

Melissa Schmidt/Capital News UPA estava parcialmente interditada desde janeiro

O prefeito Marquinhos Trad (PSD) participa na manhã desta quinta-feira (23) da reinauguração da Unidade de Pronto Atendimento(UPA) da Vila Almeida, localizada na região Oeste da Capital.



A unidade está parcialmente interditada desde janeiro deste ano para reparos, por conta de fortes chuvas que danificaram a estrutura do teto e paredes.



Durante o tempo interditada, a UPA funcionou com um quadro mínimo de funcionários, com apenas dois médicos, dois enfermeiros, quatro técnicos de enfermagem, um servidor do setor administrativo e um farmacêutico. Exames de Raio-X e Ultrassom estão sendo feitos regularmente.



Além dos reparos, conforme a prefeitura, foram instaladas 250 lâmpadas de LED na recepção, sala de emergência, enfermarias, salas de curativo, inalação, vacina, farmácia e consultórios.



A UPA está localizada na rua Ministro José Linhares, s/n, Vila Almeida.