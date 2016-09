Prefeito participa de solenidade em Brasília nesta quarta-feira

Na manhã desta quarta-feira (14), a partir das 10h, o prefeito de Campo Grande, Alcides Bernal (PP), juntamente com o Secretário Adjunto de Saúde Victor Rocha participam de uma solenidade de Brasília.



O encontro tratará das Ações de gestão eficiente para melhoria da saúde pública: habilitação de novos serviços de Instituições Filantrópicas e financiamento de 99 Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).



O prefeito assinará durante o evento, a habilitação das três UPAs inauguradas e entregues funcionando por Bernal nos bairros Moreninha, Leblon e Santa Mônica.



O evento será realizado no Palácio do Planalto e terá a presença do presidente Michel Temer (PMDB) e do ministro da Saúde, Ricardo Barros.