Prefeito firma compromisso de gestão com categoria da saúde

Divulgação/Assessoria O reajuste salarial da categoria foi aprovado pela Câmara e começa a valer no dia 1º de Agosto

As incorporações salariais dos médicos, odontólogos e médicos veterinários, aprovada pela Câmara e sancionada pelo Executivo na manhã desta quarta-feira (19), passam a valer a partir de 1º de Agosto. Prefeito realizou assinatura com a presença de representantes das três categorias e da imprensa, no gabinete localizado no Paço Municipal.



De acordo com Marquinhos Trad, “Infelizmente a velocidade da insatisfação do funcionalismo público, cujas perdas ocorreram por anos consecutivos, não acompanha o nosso pouco tempo de gestão. Houve um desequilíbrio desleal que afetou a todos os servidores e todas as tentativas que tivemos de amenizar tudo isso esbarrava na Lei de Responsabilidade Fiscal e no caixa. Não há como conceder uma ilusão que não poderá ser cumprida. Houve maturidade e aproveitamos ao máximo a experiência e conhecimento de cada segmento, pois as tratativas não poderiam ser feitas sem ouvir e estar de acordo com àqueles que sabem e conhecem mais as causas e consequências técnicas e administrativas de cada segmento. Tivemos essa parceria saudável e o resultado foi o melhor possível”, destaca o prefeito.



Para Maurício Ortiz, diretor administrativo do Sindicato dos Médicos de Mato Grosso do Sul (SinMed),“Não tivemos de fato esse diálogo franco e direto com as administrações anteriores. Esse sem dúvida é um diferencial positivo da atual gestão. Somos conhecedores da situação política, financeira e econômica do país e enxergamos a preocupação dessa gestão com a saúde e isso nos deixa contente. Campo Grande está entendendo esse momento e essa postura de tranquilidade e responsabilidade do prefeito, para lidar com tudo isso, nos dá segurança para acreditar nos avanços daqui pra frente”, afirma.



Já a presidente do Sindicato dos Odontologistas do Estado de Mato Grosso do Sul (SIOMS), Marta Brandão, “Precisamos reconhecer que as negociações foram boas. Depois de muitos anos, pela primeira vez tivemos essa abertura com um prefeito e um secretariado. Estamos satisfeitos sim com essa conquista que foi a possível neste momento de crise. É apenas o começo dessa jornada e vamos trabalhar com afinco e parceria com a administração municipal, que está sabendo ouvir os servidores”, pontua presidente.



Para os médicos veterinários, Iara Helena Domingos, a nova gestão da Capital inova a maneira de gerir a crise de uma cidade, que segundo a categoria, ‘está saindo de um pesadelo’, mas que lida com responsabilidade por não deixar de lado a assistência à população. “Tivemos um tratamento de respeito, no mesmo nível que os servidores da saúde. Isso nunca ocorreu, somos poucos e só faltava boa vontade”, conclui Iara Helena Domingos.



O ato de assinatura dos acordos contou com a presença dos vereadores Chico Veterinário, Enfermeira Cida e Enfermeiro Fritz.