Prefeito está na Câmara Municipal para ouvir funcionários da Omep e Seleta

Neste momento, o prefeito Marquinhos Trad (PSD) está na Câmara Municipal para ouvir os funcionários demitidos das entidades Omep (Organização Mundial Para Educação Pré-Escolar) e Seleta (Sociedade Caritativa e Humanitária). A intenção é chegar a uma solução para o problema.



Além do prefeito, estão presentes os vereadores que integram a Comissão Representativa Seleta/Omep: Valdir Gomes (PP), Hederson Fritz Morais (PSD), Cida Amaral (PTN), Lucas Lima (SD), Pastor Jeremias (PT do B), Airton Araújo (PT), Darleng Campos (PP), Epaminondas Vicente Silva Neto (SD) e Francisco Gonçalves (PSB). Ela foi criada no último domingo (1º) durante sessão extraordinária, com o objetivo de acompanhar a situação.



Entenda

Em dezembro de 2016, a Justiça emitiu uma decisão determinando a rescisão do contrato da Prefeitura com a Omep e a Seleta. Mais de quatro mil funcionários foram demitidos devido investigação do Ministério Público Estadual (MPE), que encontrou uma quadrilha que sustentava funcionários "fantasmas" nas entidades. Ao longo do mês, os demitidos organizaram várias manifestações em Campo Grande por direitos trabalhistas, como o pagamento de salários e décimo terceiro.