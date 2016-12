Prefeito eleito, vice, secretários e vereadores serão empossados em solenidade no dia 1° de Janeiro

No evento solene serão empossados o prefeito Marcos Trad e a vice-prefeita Adriane Lopes, os novos secretários municipais, assim como, os 29 vereadores eleitos nas eleições de 2016 serão empossados durante a solenidade realizada no próximo dia 1º de janeiro de 2017 (domingo), às 17 horas, no Centro de Convenções “Rubens Gil de Camillo”, no Parque dos Poderes.



Após a posse dos vereadores e do prefeito, os parlamentares irão se deslocar para a sede da Câmara Municipal, onde votarão a composição da nova Mesa Diretora para a 10ª Legislatura (biênio 2017-2018). A Mesa Diretora da Casa de Leis é composta de sete cargos (presidente, vice-presidente, 2° vice-presidente, 3° vice-presidente, 1° secretário, 2° secretário, 3° secretário). A nova Mesa Diretora será eleita pela maioria absoluta (metade mais um) dos membros da Câmara (15 votos).



Serviço – A eleição da Mesa Diretora acontecerá no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, localizada na Avenida Ricardo Brandão, n° 1.600, bairro Jatiúka Park.



Confira a lista dos vereadores que serão empossados:



André Luis Sanches Salineiro ; Odilon de Oliveira Júnior ; Loester Nunes de Oliveira ; Gilmar Neri de Souza ; Livio Viana de Oliveira Leite ; Luiz Carlos Correia de Lima ; Epaminondas Vicente Silva Neto ; João Batista da Rocha ; Elias Longo Júnior ; Ademir Santana Delmondes ; João César Matto Grosso Pereira ; Roberto Santana dos Santos ; Wellington de Oliveira ; Vinicius de Siqueira ; Antonio Ferreira da Cruz Filho ; Valdir João Gomes de Oliveira ; Carlos Augusto Borges ; Francisco Gonçalves de Carvalho ; Jeremias Flores dos Santos ; Ayrton de Araújo ; Francisco Almeida Teles ; Derly dos Reis de Oliveira ; William Maksoud Neto ; Paulo Siufi Neto ; Hederson Fritz Morais da Silveira ; Dharleng Campos de Oliveira ; Otávio Augusto Trad Martins ; Eduardo Pereira Romero ; Maria Aparecida de Oliveira do Amaral.