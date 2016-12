Prefeito eleito Marquinhos Trad vê decisão de Bernal sobre Solurb nos “49 do 2º tempo” como desculpa para justificar problemas na gestão

Divulgação

Prefeito Eleito Marquinhos Trad em entrevista ao Capital News sobre decisão anunciada em coletiva nesta quarta-feira (28) pelo prefeito Alcides Bernal, disse que irá respeitar a decisão judicial e irá procurar o Poder Judiciário e o Tribunal de Contas para se interar melhor do processo.



Conforme Marquinhos disse ao Capital News, existe uma decisão judicial de um órgão colegiado por três desembargadores, que disseram que a prefeitura não pode rescindir o contrato com a Solurb. Com isso, ele adjetiva o prefeito de irresponsável e disse que “o Bernal está sem condições de arrumar a cidade, capinar as praças, os parques e pintar o município, além de coletar os lixos, e está usando isso como desculpa por não conseguir cumprir as suas promessas”.



Ainda segundo ele, “O Bernal está usando essa situação, a qual ele tem conhecimento desde 2015, como escudo para justificar e respaldar a sua incompetência em organizar a nossa cidade, considerando que a empresa tem uma decisão judicial onde aponta que a licitação é verdadeira e o contrato legal”.



De acordo com informações adquiridas por Marquinhos, a Solurb irá desconsiderar a decisão tomada pelo prefeito Alcides Bernal e dará continuidade aos trabalhos por ela realizados.



Marquinhos considera que houve um retrocesso no desenvolvimento do município em diversas áreas, incluindo nessa situação com relação à coleta de lixo e manutenção do município.“A minha preocupação é manter a cidade limpa e habitável para toda a população, seja de crianças, jovens, adultos ou idosos, ou seja, para toda a família campo grandense”, finalizou Marquinhos.

Relembre o caso

Na manhã desta quarta-feira (28) em coletiva de imprensa o prefeito Alcides Bernal anunciou a nulidade do contrato de licitação com a CG-Solurb, alegando que após análise dos documentos recebidos pela prefeitura através da Polícia Federal, Agereg, Seinthra, Procuradoria do Município e de defesa da empresa, foi constatado fraude no processo licitatório, contrato e prestação de serviços pela empresa de soluções ambientais.