Prefeito e vereadores de Figueirão são empossados neste domingo

Divulgação/Assessoria Após a posse foi realizada eleição para mesa diretora da Câmara de Figueirão

Prefeito reeleito em Figueirão, Rogério Rosalin, durante discurso de posse, para a gestão 2017-2020, cobrou participação mais efetiva da população nas decisões e no acompanhamento das contas públicas. A cerimônia que empossou também o vice-prefeito Fernando Martins (PSDB), aconteceu neste domingo (1º), na câmara de vereadores do município.



Segundo Rosalin o desafio desta gestão está na recuperação da credibilidade política. “Temos que restituir a credibilidade do executivo e do legislativo, por meio da transparência dos gastos públicos e ampla comunicação dos feitos desta gestão. Esse é um compromisso para essa nova gestão que se inicia”, destacou ao sinalizar o novo perfil do secretariado e novos métodos de gestão, com maior valorização do servidor municipal.



Na mesma cerimônia nove vereadores tomaram posse neste domingo e realizaram a primeira sessão na câmara. Na ocasião ficaram definidas as duas mesas diretoras para a gestão 2017-2020. No primeiro biênio a câmara será presidida por Roni Silva, que terá como vice Carlos Pereira Ramos. José Tiago de Souza e Flávia Maria Bravo Ferreira serão primeiro e segundo secretários, respectivamente. A mesa do primeiro biênio ainda terá Edegar José de Lima como membro.



Já para o segundo biênio Edegar José de Lima assume a presidência da câmara de vereadores, com José Tiago de Souza como vice. Roni Silva e Carlos Pereira Ramos, passam a primeiro e segundo secretários, nesta ordem.



Além das mesas diretoras tomaram posse e participaram da primeira sessão os vereadores Luciene Teodoro da Silva, Antônio Azevedo Nabhan, Marcelo Martins e Paullyane Barbosa Amorim de Lima.