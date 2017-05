Prefeito de Jaraguari é investigado por nomear a própria esposa para Secretaria

Tamanho do texto

O prefeito de Jaraguari, distante 50km de Campo Grande, Edson Rodrigues Nogueira (PSDB), conhecido como Edson da Farmácia, é investigado por nomear a própria esposa, Luziana de Souza Brites Nogueira, para o cargo de Secretária Municipal de Assistência Social da cidade.

Conforme consta no diário oficial do Ministério Público Estadual de hoje (15/5), o Promotor de Justiça Victor Leonardo de Miranda Taveira apura eventual ato de improbidade administrativa cometido pelo prefeito no ato da nomeação.

Edson respondeu, os autos, que, por tratar-se de indicação política, a nomeação de sua esposa não configura por si só ato de nepotismo. Ainda assim, Luziana foi exonerada do cargo no dia 09 de fevereiro de 2017. Atualmente, Glauce urbieta de Jesus Rodrigues ocupa a pasta.

Se comprovada alguma irregularidade, o prefeito poderá perder a função, ressarcir integralmente o dano ao erário, pagamento de multa civil, além da suspensão dos direitos políticos por três a cinco anos.