Prefeito de Camapuã nomeia esposa para secretaria e MPE recomenda exoneração

Prefeitura de Camapuã Delano e equipe de secretariado, que conta com primeira-dama na pasta de Assistência Social

Em Camapuã, a 142 km da Capital, o Ministério Público Estadual (MPE) recomendou a exoneração da secretária de Assistência Social, Elaine Aparecida Eredia Rodrigues Huber. Ela é casada com o prefeito, Delano de Oliveira Huber (PSDB). A recomendação foi publicada no diário oficial do órgão nesta sexta-feira (3).



Para o MP, o prefeito violou os princípios da administração pública ao ter nomeado a primeira-dama para o cargo, no dia 3 de janeiro de 2017. A atitude pode resultar na responsabilização por improbidade administrativa.



"A prática de nomear parentes, cônjuges ou companheiros para exercer cargos e funções no âmbito da Administração Pública, sem aprovação em concurso público, ofende o princípio da acessibilidade aos cargos públicos, bem como os princípios constitucionais da isonomia, impessoalidade e moralidade”, conforme trecho da recomendação.



A primeira-dama deve ser exonerada em até 30 dias. Caso o prefeito não atenda a recomendação, ele estará sujeito a adoção de medidas administrativas e judiciais cabíveis pelo órgão.

A reportagem tentou contato com a Prefeitura de Camapuã, mas até o fechamento da matéria não obteve contato. O Executivo teria informado que a primeira-dama será mantida no cargo.