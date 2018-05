Prefeito busca recursos para retomar obra do Centro de Belas Artes

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, cumpre agenda em Brasília nesta quinta-feira (24), onde participa de reuniões na Secretaria de Governo, Ministério das Cidades e Ministério do Turismo.

No Ministério do Turismo, o prefeito vai pedir a prorrogação do convênio para conclusão do Centro de Belas Artes. No momento, a Prefeitura faz um levantamento da área para retomada da obra. A prorrogação do convênio permitirá, à princípio, a requalificação de 2 mil metros quadrados da sala de música da obra.

A equipe da Prefeitura também participa de agenda com representantes do Ministério das Cidades e Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), onde solicita recurso para requalificação da Orla Ferroviária, Cidade do Natal, construção de pontes e sinalização vertical e horizontal em Campo Grande.

O prefeito e equipe também vão visitar o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, para solicitar linhas de crédito com a Caixa Econômica Federal, garantindo investimento para Capital.