Prefeito assina empréstimo de US$ 56 milhões para revitalizar centro

Deurico Ramos/Capital News Alcides Bernal garante empréstimo para a revitalização do centro

O prefeito de Campo Grande, Alcides Bernal (PP), assinou nesta terça-feira (29) a autorização para um empréstimo do BID no valor de US$ 56 milhões para a revitalização do centro na Rua 14 julho, avenidas Fernando Corrêa da Costa e Mato Grosso. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa.



Alcides Bernal já havia declarado que o montante seria uma excelente oportunidade para contribuir com a transformação econômica e social da Capital. “O Centro com o passar do tempo sofreu muito com o fechamento de comércios, abandono e não podemos permitir que o Centro da nossa cidade ‘morra’. Temos que revitalizar oferecendo uma oportunidade a mais para aquecer a economia e valorizar a sua cultura e tornar um polo de desenvolvimento”, disse o chefe do Executivo.



De acordo com a Prefeitura, a obra mais emblemática deste projeto será na rua 14 de julho. “Temos também um projeto piloto de habitação para trabalhar um novo conceito de fachada ativa na área central e planos de criar um espaço que melhore a situação do pedestre, ou seja, várias ideias que podem ser adaptadas ao longo da execução do projeto”, disse a coordenadora de projetos da Prefeitura de Campo Grande, Catiana Sabadin.