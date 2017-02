Prefeito apresenta balanço de arrecadação com IPTU

Deurico Ramos/Capital News Secretário Pedro Pedrossian Neto e prefeito Marquinhos Trad divulgam nesta terça o quanto foi arrecadado com IPTU

Prefeito Marquinhos Trad (PSD) e o secretário de Finanças e Planejamento, Pedro Pedrossian Neto, concedem entrevista coletiva na tarde desta terça-feira (14) para apresentar um balanço financeiro do quanto foi arrecadado com o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).



A divulgação ocorrerá no Paço Municipal, no gabinete do prefeito às 14h30. Na última sexta-feira (10), foi encerrado o prazo para os contribuintes regularizarem a situação financeira com o Executivo com descontos no pagamento, por meio do Programa de Conciliação Fiscal (Refis).



O IPTU é uma das principais fonte de arrecadação do município.