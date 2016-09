Prefeito afirma que pedido de renúncia de seu vice é troca de concessões e reprova atitude

Deurico/Arquivo Capital News Alcides Bernal fala sobre renúncia de seu vice que está preso desde o mês passado

Prefeito Alcides Bernal (PP), declarou através da assessoria no final desta manhã de quinta-feira (8), que considera troca de concessões o pedido de renúncia do vice-prefeito Gilmar Olarte, preso desde o último dia 15 de agosto.

A nota encaminhada diz que Bernal vê o fato com extrema gravidade, pois aparenta ser uma tentativa de obter liberdade em troca de concessões.

“Hoje, com esta renúncia, o sucessor imediato do prefeito é o presidente da Câmara Municipal, que é do PSDB e foi um dos denunciados pelo Ministério Público Estadual à Justiça por corrupção passiva, no crime praticado contra Campo Grande e que foi investigado e constatado pelo Gaeco, tendo como provas, gravações obtidas por meio de escutas autorizadas pelo judiciário” diz Bernal, candidato a reeleição que está no cargo de prefeito por liminar da Justiça.

Ainda em nota também comentou que a sociedade esteja alerta sobre estas movimentações e que espera que Olarte faça a delação premiada. Com a quebra de sigilo proporcionada pela Delação todo o esquema para a votação de sua cassação virá à tona.

“Sobre a renuncia de Gilmar Olarte, o prefeito Alcides Bernal vê o fato com extrema gravidade, pois aparenta ser uma tentativa de obter liberdade, em troca de concessões.



Hoje, com esta renuncia, o sucessor imediato do prefeito é o presidente da Câmara Municipal, que é do PSDB e foi um dos denunciados pelo Ministério Público Estadual à Justiça por corrupção passiva, no crime praticado contra Campo Grande e que foi investigado e constatado pelo Gaeco, tendo como provas, gravações obtidas por meio de escutas autorizadas pelo judiciário.



“Sobre a renuncia de Gilmar Olarte, o prefeito Alcides Bernal vê o fato com extrema gravidade, pois aparenta ser uma tentativa de obter liberdade, em troca de concessões.



Hoje, com esta renuncia, o sucessor imediato do prefeito é o presidente da Câmara Municipal, que é do PSDB e foi um dos denunciados pelo Ministério Público Estadual à Justiça por corrupção passiva, no crime praticado contra Campo Grande e que foi investigado e constatado pelo Gaeco, tendo como provas, gravações obtidas por meio de escutas autorizadas pelo judiciário.



O prefeito Alcides Bernal considera que é importante que toda a sociedade esteja alerta para estas movimentações e espera que Olarte faça a delação premiada, como foi divulgado por alguns órgãos de imprensa, contando como foi que quebraram Campo Grande e principalmente quem foram os beneficiados por esse crime, uma vez que há até mesmo informações circulando de que recursos municipais foram utilizados para bancar campanhas eleitorais em 2014”.