Prefeita de Fátima do Sul é aposentada com salário de R$ 30,4 mil

Arquivo O Jacaré Prefeita Ilda Salgado Machado e ex-deputado Londres Machado

Recentemente, a Assembléia Legislativa de Mato Grosso do Sul aprovou novas regras de aposentadoria para os 75 mil servidores estaduais, virando reduzir o déficit da previdência social. Entretanto, há quase duas décadas, quando estava no comando da Casa de Leis, o ex-deputado estadual Londres Machado (PR), aposentou a mulher, Ilda Salgado Machado, 68 anos, com salário de mais de R$ 30 mil pelo legislativo estadual. As informações são do site O Jacaré.

A concessão do benefício, que é considerada suspeita pelo fato de Ilda não ser concursada, começou a ser investigada este mês pelo Ministério Público Estadual (MPE). Foi solicitada cópia integral do processo de aposentadoria, concedida em 25 de fevereiro de 1998.

Ilda aposentou-se aos 49 anos de idade recebendo um salário de R$ 30,4 mil, pago no mês passado pelo Fundo Previdenciário de Mato Grosso do Sul (MSPrev). O valor é cinco vezes superior ao teto do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS ), de R$ 5,5 mil por mês.

Ela conseguiu a aposentadoria em 1998, período em que o marido, Londres Machado, eleito deputado por 11 mandatos, era presidente. Ele autorizou a concessão do benefício para a esposa por ter exercido a função de assessora parlamentar e chefe de gabinete, segundo informações repassadas à Justiça Eleitoral

Ilda foi eleita prefeita de Fátima do Sul no ano passado. Ela foi flagrada comprando votos e filmada tirando o dinheiro do sutiã. O escândalo ficou famoso como sutiã de ouro. Foi cassada pela Justiça em primeira instância, mas o Tribunal Regional Eleitoral absolveu-a do crime. O ex-deputado Londres Machado também é aposentado pelo MSPrev, mas os benefícios pagos não são divulgados.

Através de nota, a Assembleia explicou que a aposentadoria de Dona Ilda foi concedida antes da Emenda 19, de 6 de junho de 2002, e do decreto presidencial de 4 de junho de 2010. Pelas regras da época, não houve irregularidade.

Zé Teixeira

O Tribunal de Contas do Estado determinou a anulação da aposentadoria do deputado estadual José Roberto Teixeira, o Zé Teixeira (DEM), na última segunda-feira. O parlamentar recebe R$ 25 mil por mês.

O deputado foi um dos principais defensores da reforma da previdência, que criou o mesmo teto do INSS para o funcionalismo estadual e elevou a contribuição da previdência de 11% para 14%. Ele defendeu a mudança porque está preocupado com o déficit do MSPrev.

Zé Teixeira é o deputado estadual mais rico, com patrimônio declarado de R$ 14,4 milhões, que inclui cinco fazendas. Entretanto, não abre mão de receber a aposentadoria de R$ 25 mil e o salário de R$ 25,3 mil como deputado estadual.