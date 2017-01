Prefeita de Dourados é contra a construção de mais presídios em Dourados

Câmara de Dourados Prefeita é contra a instalação de mais unidades prisionais em Dourados

Com o caos no sistema prisional do País e a liberação de verbas para a construção de novas unidades, o Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa, anunciou que a cidade de Dourados tem a possibilidade de ganhar duas novas unidades prisionais, utilizando parte do recurso da União, recebido pelo Mato Grosso do Sul, para a execução das obras. O qual a prefeita Délia Razuk, diz-se contra a instalação, alegando que a cidade já possui duas unidades, precisando ser beneficiada em outros setores neste momento.



“Desde já digo que não concordo com esta possível implantação, visto que já temos em nosso território uma unidade de segurança máxima e o Estado detém tantos outros municípios. Precisamos de mais escolas, mais parques, mais melhorias para a população”, disse Délia.



Prefeita é contra instalação de novas unidades, porém, é a favor das readequações no sistema, com o restante do recurso recebido da União que será destinado a compras de aparelhos e modernização das unidades.



Os investimentos federais oriundos do Fundo Penitenciário Nacional (Funpen) teriam em torno de R$ 31.944,444,44 direcionados para a construção de estabelecimentos penais de regime fechado.



De acordo com o secretário a previsão inicial é de que os presídios sejam construídos em Dourados e ressaltou que pode haver alteração.