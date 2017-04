Prazo para partidos protocolaram suas prestações de conta junto a Justiça Eleitoral termina terça-feira

Divulgação

O prazo para os partidos políticos apresentarem a prestação de contas de seu exercício financeiro e contábil de 2016 termina no dia 30 de abril, mas devido ao dia 30 cair num domingo e o dia 1º de maio ser feriado, as agremiações contarão com mais dois dias para regularizarem a situação junto a Justiça Eleitoral.



Segundo o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), das 35 legendas registradas na Justiça Eleitoral, 16 já protocolaram as suas prestações de contas, as 19 que ainda faltam têm até as 23h59 da próxima terça-feira para cumprir essa obrigação, sob pena de terem o recebimento das próximas parcelas do Fundo Partidário suspenso, entre outras sanções.

José Cruz/Agência Brasil Presidente do TSE, Gilmar Mendes



As prestações de contas referentes ao exercício de 2016 é feito pelo sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe), não sendo mais necessária a juntada de documentos físicos e o manuseio de papéis.



Plantão: Servidores do TSE estarão de plantão até a meia-noite de quarta-feira (3) para auxiliar os partidos que deixarem a regularização de suas contas com a Justiça Eleitoral para a última hora.