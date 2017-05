Praça Ary Coelho ganha posto de vacinação contra a Gripe

Assessoria/Sesau Posto de vacinação é o único fora das unidades de saúde

Quem mora ou passa diariamente pela região central de Campo Grande vai poder aproveitar mais uma opção de local para se vacinar contra a Gripe, a partir desta segunda-feira (8). Um trailer foi montado na Praça Ary Coelho e busca chamar atenção da população dos grupos de risco para a importância da imunização.



De acordo com a Secretaria municipal de Saúde, este será o único posto de vacinação que atenderá a população fora das Unidades Básicas de Saúde. O serviço no local será realizado até dia 20 de maio, com exceção do próximo domingo (14), Dia das Mães, sempre das 7h30 às 17h.



“Estamos abrindo mais este posto de vacinação e nos preparando para o Dia D de Vacinação, que acontece no próximo sábado (13). As equipes escaladas para atender na Praça Ary Coelho estão preparadas para imunizar mais de mil pessoas por dia”, relata a coordenadora de Vigilância Epidemiológica.



Devem ser vacinadas idosos, grávidas ou mulheres com 45 dias após o parto, crianças de seis meses a cinco anos, pessoas com morbidades (necessário apresentação da prescrição médica), povos indígenas, integrantes do sistema prisional e professores do ensino regular.



Em Campo Grande a campanha teve início no dia 18 de abril e será realizada até dia 26 de maio, data prevista pelo Ministério da Saúde para encerrar a vacinação em todo o país. Nos primeiros 16 dias de imunização, mais de 40 mil pessoas foram imunizadas.