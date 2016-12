PP aceita convite do João Rocha para indicar nome de vice-presidente da Câmara Municipal

Deurico/Capital News Após reunião com o prefeito Alcides Bernal, os parlamentares disseram que o convite foi feito diretamente ao presidente do partido e será definido até a data de eleição da mesa diretora.

Os vereadores Derly dos Reis Oliveira, o cazuza, Dharleng Campos de Oliveira e Valdir Gomes, estiveram na manhã desta quinta-feira (29), na Prefeitura Municipal, em reunião com o prefeito Alcides Bernal, para começarem a estudar os prováveis nomes que irão compor a mesa diretora da Câmara Municipal, após a presidência do Partido Progressista receber convite do Vereador João Rocha, para indicação de nome a compor a mesa diretora da Instituição.





Deurico/Capital News Após reunião com o prefeito Alcides Bernal, os parlamentares disseram que o convite foi feito diretamente ao presidente do partido e será definido até a data de eleição da mesa diretora.

De acordo com os parlamentares é provável que o vereador Cazuza continue no comando do Legislativo Municipal, por ter o nome mais cotado. O partido tem direito, pois será uma das maiores bancadas na Câmara a partir de 2017. Na casa de leis são três vice-presidências e Cazuza não especificou qual ele deve ocupar.



“Ele nos fez o convite ao nosso partido para a vice-presidência e nós nos reunimos com o prefeito Bernal para definir o melhor nome”, disse o parlamentar, ao deixar o Paço Municipal esta manhã.



Ainda conforme o vereador, a notícia deverá ser confirmada ao presidente João Rocha “tão logo ele retorne de viagem”.



Os vereadores também comentaram sobre a formação das comissões da Câmara, que receberão novas indicações a partir de 2017. Valdir Gomes afirmou que “não abre mão da Educação ou cultura”. “Sempre atuei nestas áreas. Tenho 18 anos de experiência”.