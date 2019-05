Possibilidade turística da região da Costa Leste foi apresentada durante Audiência Publica

Deputados e autoridades de municípios do Estado participaram na ultima quarta (8), na Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, da Audiência Pública “Turismo no Estado de Mato Grosso do Sul”, e representantes de Três Lagoas participaram do evento.

Assessoria Representantes da secretaria de turismo de Três Lagoas participaram do evento com intenção de explorar as oportunidades da região



O tema abordou as diversas formas que o turismo pode oferecer dento do Estado e na região da Costa Leste o uso do rio Paraná foi uma das sugestões abordadas.



Entre os assuntos discutidos na audiência estavam as potencialidades e os desafios do turismo sul-mato-grossense. Proposta esta, destacada pelo presidente da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio, deputado Capitão Contar (PSL).



Segundo a Técnica do Departamento de Turismo de Três Lagoas, Thais Arsioli, que acompanhou o evento, as potencialidades do Estado foram destacadas por todos os oradores.



A economista e representante da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio-MS), Daniela Teixeira, falou da importância do turismo para a economia local ao apresentar os números do setor.



“Mais de 50 segmentos da economia estão relacionados ao turismo. Se 100 mil turistas fizerem uma refeição no Estado, por exemplo, isso movimenta 32 milhões de reais na economia local”, afirmou.