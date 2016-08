Posse de Michel Temer como presidente da republica acontecerá nesta quarta

Lula Marques/Fotos Públicas Temer toma possa como presidente da republica no Senado nesta tarde

Com 61 votos a favor do impeachment contra 20, Dilma Rousseff perdeu a posição de presidente da república. Com a decisão que aconteceu na manhã desta quarta-feira (31) no Senado Michel Temer se torna o novo presidente da república.

A solenidade de posse do até então presidente interino será realizada no Senado às 16h, conforme informações divulgadas pelo presidente da Casa, Renan Calheiros (PMDB).