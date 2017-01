Posse de Marquinhos, secretários e vereadores ocorre neste domingo

Tamanho do texto

Deurico/Capital News Marquinhos foi eleito com 241.876 votos

No primeiro dia do ano, o prefeito eleito, Marquinhos Trad (PSD), a vice Adriane Lopes (PEN) e os secretários municipais serão empossados em solenidade às 17h no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo. Na cerimônia, também serão empossados os 29 vereadores eleitos.

Ainda neste domingo (1º), os parlamentares seguem para a Câmara Municipal, onde elegerão a Mesa Diretora que comandará a Casa de Leis nesta legislatura. A previsão é que a votação inicie às 19h. Conforme apurado pelo Capital News, já é um consenso entre os vereadores a reeleição do atual presidente, João Rocha (PSDB). O primeiro secretário será Carlão (PSB).