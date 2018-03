Posse de deputados estudantes e homenagem a artesãos estão na ALMS

Reprodução TV ALMS Análise dos projetos ocorre durante a Ordem do Dia

Posse dos 24 deputados estudantes eleitos para a 6ª Edição do Projeto Parlamento Jovem e homenagem aos artesãos de Mato Grosso do Sul, entre outros eventos, marcarão a semana entre 19 e 23 de março na Assembleia Legislativa.

A programação começa com a diplomação dos deputados estudantes, no auditório do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MS), às 9h de segunda-feira (19). No mesmo dia, às 14h30, eles serão empossados durante solenidade no plenário Deputado Júlio Maia, na Casa de Leis. Sob a coordenação da Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet, o projeto tem como objetivo despertar a consciência cívica e a participação dos jovens na política (saiba mais aqui).

Dias 20, 21 e 22, às 9h, serão realizadas as sessões ordinárias, com votações de projetos, no plenário principal da Casa de Leis. Quarta-feira (21), às 8h, os deputados membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) se reunirão, no plenarinho Deputado Nelito Câmara, para a votação de pareceres relacionados a matérias que começaram a tramitar na Assembleia Legislativa. Após a análise dos parlamentares, que avaliam aspectos constitucionais e legais dos projetos, as proposições seguirão para votação em plenário.

Também dia 21, às 14h, haverá reunião de trabalho da Frente Parlamentar da Regularização Fundiária de Mato Grosso do Sul. O grupo, que atua na execução de políticas públicas relacionadas ao tema, é coordenado pelo deputado Renato Câmara (PMDB) e reúne 24 entidades parcerias. A programação do dia termina às 19h30, com Sessão Solene para entrega da Medalha Conceição dos Bugres aos artesãos de destaque em Mato Grosso do Sul. A proposição do evento, que integra as festividades da 11ª Semana do Artesão de MS, é da deputada Mara Caseiro (PSDB).

Sexta-feira (23), a partir das 8h, será realizada a Audiência Pública Novo Código Comercial e Análise do Paradigma Econômico Vigente, por proposição do presidente da Casa de Leis, Junior Mochi (PMDB). O evento reunirá autoridades, representantes de entidades e profissionais do setor no plenário Deputado Júlio Maia.