Políticos do Estado são alvos de hackers e têm WhatsApp clonado

Reprodução Facebook

O WhatsApp do prefeito de Campo Grande, Marcos Trad (PSD), foi clonado por hackers que estariam solicitando depósitos bancários em seu nome. O chefe do Executivo divulgou nesta terça-feira (20), por meio de seu perfil na rede social Facebook e que já estaria “tomando as devidas providências”.

“Pessoal, quero deixar aqui um alerta! Fui vítima de uma clonagem no WhatsApp e está circulando uma falsa mensagem, utilizando minha conta no aplicativo, solicitando depósitos bancários. Por favor, fiquem atentos e desconsiderem essas falsas mensagens. Já estamos tomando as medidas legais para identificar os responsáveis”, publicou o prefeito.

O deputado federal Geraldo Resende (PSDB) anunciou nas redes sociais que foi vítima de ataques de hackers, que também teriam clonado sua conta no WhatsApp e disparado falsas mensagens com pedidos de doações em dinheiro.

“Atenção, pessoal!!! O deputado federal Geraldo Resende comunica aos integrantes deste grupo que teve o seu número de telefone celular clonado durante o dia de hoje. Usando esse expediente, alguém está usado [sic] a conta do parlamentar no Whatsapp para solicitar empréstimo. O deputado alerta para o fato de que nem ele, e nem ninguém de sua equipe está solicitando ‘socorro’ financeiro para qualquer pessoa por meio deste aplicativo ou contato telefônico. O parlamentar disse que já está tomando as medidas cabíveis junto à operadora Vivo e à polícia", traz uma comunicação oficial do parlamentar.

Na última sexta-feira (16), o ministro Marun falou sobre a clonagem do seu aparelho durante agenda pública em Campo Grande. O ministro classificou o caso como “absurdo” e afirmou que o golpista continua utilizando aparelho dele para aplicar golpes financeiros.

“Ele está roubando as pessoas. É um absurdo um ministro que despacha no Palácio do Planalto ter seu telefone clonado e o Estado não ter tecnologia para acabar com isso”, disparou Marun.