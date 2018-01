PODEMOS anuncia roteiro de visitas aos municípios da região oeste do Estado

O Podemos em Mato Grosso do Sul divulgou nesta terça-feira (9) que deu início ao trabalhado de pré-campanha para as eleições deste ano. O partido anunciou que colocará em prática um roteiro de reuniões políticas com as comunidades dos municípios de Terenos, Anastácio, Aquidauana, Miranda, Corumbá e Ladário.

Os encontros do pré-candidato do partido Claudio Sertão com lideranças políticas e comunidade dessas regiões vão acontecer a partir desta semana. “Vamos falar das propostas do nosso partido, o Podemos, para o crescimento e desenvolvimento econômico e social de Mato Grosso do Sul”, afirmou Sertão.

Antônio Mielle, um dos coordenadores da campanha do Podemos, afirmou que depois desses municípios da região Oeste de MS o partido vai estabelecer novos roteiros para serem cumpridos até 3 de outubro.

O pré-candidato afirma que está abrindo mão das férias para conhecer de perto a realidade dos municípios. “Temos muitos problemas para serem resolvidos nos nossos municípios, que estão praticamente falidos. Precisamos conhecer bem a realidade de cada região para que possamos, no Governo, resolvermos essas questões”, justifica, falando de sua corrida rumo às urnas deste ano.