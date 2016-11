Picarelli não desistiu e quer reunião para competir com Beto pela presidência

Divulgação/Assembleia Beto e Picarelli disputam preferência de tucanos para enfrentar Mochi

Os deputados do PSDB decidiram lançar um candidato para concorrer com Junior Mochi (PMDB) à presidência da Assembleia Legislativa. Porém, antes de concorrerem com Mochi, que segue como favorito, eles precisam definir um candidato.



O chefe da Casa Civil, Sérgio de Paula, havia declarado que Beto Pereira seria o escolhido. A informação foi confirmada por Beto Pereira, que citou apoio de seis parlamentares do PSDB. Porém, Maurício Picarelli ainda não desistiu e não confirmou escolha de Beto.



“Não tem voto ainda. Você conversa com um colega e ele diz: sim, voto em você, mas as vezes fala por cordialidade. Eu quero ver é no voto”, declarou Picarelli, que ainda aguarda reunião para definição.



O PSDB tem difícil missão de reverter os diversos votos declarados para Mochi, que hoje teria 13 confirmados. Um empate não é descartado, o que dá vantagem a Picarelli, caso vão para o voto. Isso porque o deputado é mais velho que Mochi e venceria em caso de empate.



Beto Pereira é mais novo e ficaria em desvantagem em caso de empate. Ele informou que já está conversando com deputados na tentativa de convencê-los a mudar o voto e apoiá-lo.



O PMDB já tem os votos de seu quinteto de deputados, do quarteto do PT, de Zé Teixeira (DEM), que continuará como primeiro secretário, e dos deputados Marquinhos Trad (PSD), Lídio Lopes (PEN) e George Takimoto (PDT).