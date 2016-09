Pesquisa aponta Marquinhos e Rose na frente do prefeito Bernal na disputa para irem ao 2º turno

Deurico/Capital News

A pesquisa do Instituto Atlas realizada entre os dias 2 e 5 de setembro, com 645 moradores de Campo Grande, por meio de entrevistas pessoais e domiciliares, encomendada pelo Jd Noticias traz Marquinhos Trad (PSD) encabeçando a pesquisa com 30,85% das intenções de voto seguido de Rose Modesto (PSDB) com 26,05%, colocação considerada empate técnico. Enquanto o prefeito Alcides Bernal (PP) aparece com 17,52% longe da corrida eleitoral.

Para amostra de 645 entrevistas estima-se uma margem de erro máximo total de 3,8 pontos percentuais para mais e para menos, considerando-se um nível de confiança de 95%.

Logo em seguida dos três primeiros colocados na pesquisa, vem o candidato do PSC, Coronel Davi com 1,86% e Alex (PT), 1.09%.

Adalton Garcia (PRTB), Amarilha (PSDC), Aroldo Figueiro (PTN) e Athayde Nery (PPS), aparecem com 0% das intenções de votos.

Outro destaque desta pesquisa foi os 33.33% de rejeição apresentdo pela população em relação ao atual prefeito Alcides Bernal (PP), que traz como curioso também o alto número de eleitores indecisos que representam nesta 20.13 % nesta etapa em que faltam apenas 23 dias para a eleição, prevista para o dia 2 de outubro.