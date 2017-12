Pedro Chaves avança na disputa para o Senado em 2018, revela pesquisa

Assessoria/Divulgação Pedro Chaves disputa vaga em cenário que considera candidatos como Nelsinho Trad e Zeca do PT

Senador Pedro Chaves (PSC) avança nas intenções do voto em 2018 para concorrer ao Senado. Segundo pesquisa do Instituto Ranking Comunicação e Marketing, em outubro, Pedro Chaves figurava em quinto lugar com 4,76% da preferência do eleitorado e, desta vez, ele ficou em terceiro lugar, com 12,83%, registrados em dezembro. O representado do Estado pelo PSC foi o mais cresceu na preferência dos eleitores neste período.

Realizada em 17 municípios de Mato Grosso do Sul, a pesquisa ocorreu entre os dias 04 e 12 de dezembro com 3 mil entrevistados. Destes, não sabem ou não quiseram responder alcançou 8,69%.

Entre os dias 9 e 16 de outubro, foram aferidos o mesmo número de eleitores, na mesma quantidade de municípios. Aqueles que não souberam ou não quiseram se manifestar alcançaram 36,53%. Segundo o instituto, a margem de erro é de 2,50 pontos porcentuais para mais ou para menos. O índice de confiança é de 95%.

Conforme a pesquisa, o ex-prefeito de Campo Grande, Nelsinho Trad (PTB) está na frente com 30,70%, seguido do deputado federal Zeca do PT que pontuou 21,70% das intenções de voto. Ambos tiveram crescimento em relação à última amostragem do instituto.

Em outubro, Nelsinho estava em segundo lugar com 15,20%. Zeca, por sua vez, havia pontuado em 8,46%.

Também senador, Waldemir Moka (PMDB) continua em quarto lugar na pesquisa. Em outubro, ele tinha 6,13% e, agora, ele obteve 10,73% da preferência dos entrevistados.

Nesta amostragem, o ex-juiz federal Odilon de Oliveira (PDT) não está entre os nomes pesquisados, justamente por já ter anunciado sua pré-candidatura ao Governo do Mato Grosso do Sul. No levantamento de outubro ele pontuou em primeiro lugar com 22,83%.

Outros candidatos

Na amostragem de dezembro aparecem como pré-candidatos na disputa pelas duas vagas do Senado, o ex-prefeito de Dourados, Murilo Zauith (PSB), o presidente da Cassems, Ricardo Ayache (PSB), o secretário estadual de Governo, Eduardo Riedel (PSDB) e o superintendente do Ibama, Dorival Betini (PR). Zauith recebeu 7,46% das intenções de voto, Ayache ficou com 5,23%, Riedel alcançou 2,23% e Betini 0,43%.

Em outubro, Riedel e Betini não participaram da pesquisa. O nome que apareceu na amostragem anterior e que não figurou nesta foi o do ex-prefeito de Campo Grande, Alcides Bernal (PP). Ele recebeu 1,03% da preferência do eleitor.