Pedido de CPI Caça-Fantasma adormece na Assembleia Legislativa

A CPI Caça-Fantasma segue a passos lentos na Assembleia Legislativa e tudo indica que nem deve sair do papel. Marquinhos Trad (PSD) conseguiu as 12 assinaturas necessárias no dia 6 de outubro, mas o pedido já vai fazer aniversário de dois meses sem nenhuma definição.



Parte deste tempo perdido ocorreu a pedido dos próprios deputados, por conta do período eleitoral. Agora, um impasse entre o autor do pedido e o presidente da Assembleia, Junior Mochi (PMDB) deixa o pedido adormecido.



Mochi pediu para Marquinhos definir o objeto da CPI e reduzir o tempo da investigação, que era de 1986 até os dias atuais. Porém, Marquinhos se negou a modificar o pedido. Mochi decidiu consultar os deputados que assinaram, para definir o que fazer, mas já se passaram 10 dias desde que o projeto voltou para as mãos dele e nada foi feito.



Na Assembleia ninguém toca no assunto e o presidente tem evitado dar entrevista. Nesta semana ele foi chamado por diversas vezes, mas evitou qualquer contato com a imprensa.



Mochi alega que não pode barrar o pedido, mas que a maioria dos deputados que assinaram definirão o que será feito. Alguns deputados já se declararam favoráveis ao entendimento de Mochi, de que não é possível investigar todas as nomeações desde 1986.



Pedro Kemp (PT) chegou a sugerir uma abertura de investigação sem que seja preciso uma CPI, ressaltando que há problemas no tempo do pedido, visto que possível violação pode prescrever em cinco anos.



Marquinhos não concorda com a redução do tempo. Ele alega que os colegas não tiveram dificuldade para investigar seu cartão de ponto e não terão para avaliar os demais. O deputado pediu a CPI ainda durante a campanha, quando adversários o acusaram de não cumprir expediente em 1986. Ele apresentou cartão de ponto sem faltas e solicitou investigação contra todas as nomeações. Porém, passados dois meses, a CPI nem saiu do papel.

