Paulo Siufi ainda não decidiu se irá para a Assembléia Legislativa

Deurico/Arquivo Capital News Paulo Siufi está indeciso sobre aceitar ou não cadeira de deputado estadual.

Ainda analisando se aceita ou não a cadeira na Assembléia, suplente de Marquinhos Trad, Paulo Siufi, ainda não tem certeza se aceita ou não cargo de deputado estadual.



De acordo com Paulo Siufi, tem muito a ser analisado para decidir se troca ou não a Câmara Municipal pela Assembléia Legislativa. O último discurso realizado no encerramento da casa em 2016 e o primeiro em 2017 foram em clima de despedida.



“São 12 anos como vereador, meu coração é de vereador, fui empossado e estou cumprindo o meu mandato, tenho até fevereiro para definir se assumo ou não o cargo de deputado”, afirma Siufi.



Ainda segundo Siufi, “eu estou mais para lá do que para cá, porém, falta ainda eu ter certeza de que eu encontrarei lá à mesma condição de trabalho. Ir para a Assembléia é uma forma de ajudar os meus colegas aqui na Câmara. Se eu for será com essa condição. O meu coração está apertado, porém, se eu for poderei ajudar das comissões que eu fizer parte lá, as comissões aqui da Casa de Leis”.



Apesar do pouco tempo para definir qual caminho seguir, Paulo Siufi, está consciente de que assumir o cargo é uma oportunidade de abrir os caminhos para Campo Grande e assim, trabalhar em união com os vereadores da cidade. “Eu quero honrar o compromisso firmado com os meus eleitores, com aqueles que acreditaram em mim, por isso quero ter a certeza de que o passo a ser tomado, será o passo certo.” Finaliza Siufi.