Partido Trabalhista Nacional muda seu nome para “Podemos”

Em sessão administrativa realizada na última terça-feira (17), o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) aprovou por unanimidade a mudança do nome do Partido Trabalhista Nacional (PTN) para “Podemos”. A alteração do nome do foi acolhida pelo ministro Admar Gonzaga.

Divulgação/Assessoria Presidente do partido "Podemos", Renata Abreu



Com 72 anos de história (embora registrado no TSE somente em 1997), o PTN conseguiu eleger Jânio Quadros como presidente da República, em 1960. A legenda chegou a ser extinta no regime militar (1964-1985) por meio do Ato Institucional nº 2.



O partido que tem como atual presidente a Deputada Federal pelo estado de São Paulo, Renata Abreu afirmou que a mudança do nome foi inspirada no slogan da campanha do ex-presidente americano Barack Obama “Yes, we can” (sim, podemos).



A Enfermeira Cida Amaral é a única representante do partido na Câmara dos Vereadores de Campo Grande.