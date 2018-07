Partido NOVO lança cinco nomes para disputar a Câmara Federal pelo Estado

O Partido NOVO aposta em chapa pura e descarta uso de recursos do fundo partidário para custear campanhas para a eleição. Depois de fazer convenção nesta terça-feira em Campo Grande, a legenda anunciou os nomes que vão disputar vagas na Câmara Federal. O NOVO não irá concorrer este ano ao Governo do Estado, afirma a sigla, em nota da assessoria. Nacionalmente, João Amoêdo é o candidato à presidência.

Durante a solenidade realizada no Diretório Estadual do Novo, que contou com a presença de filiados e apoiadores, foi firmado o compromisso de que partido não irá fazer nenhuma coligação majoritária nem proporcional. As campanhas devem ser custeadas pelo modelo de vaquinha virtual e com recursos dos próprios candidatos.

Os postulantes à Câmara dos Deputados que atenderam a todos os requisitos estatutários passaram por um rigoroso processo seletivo composto por quatro etapas, afirma o partido em seu comunicado à imprensa. A sigla fez questão de publicar os nomes e detalhes da atuação profissional e formação dos seus pré-candidatos. Entre eles está o gerente comercial industrial e empresário, Luis Augusto Lima Scarpanti; a advogada e líder de movimentos de rua em Campo Grande, Miriam Noronha Mota Gimenez; a auditora de Controle Externo, empreendedora, graduada em Odontologia, graduanda em Ciências Contábeis e Pós-graduanda em Contabilidade Pública e Lei de Responsabilidade Fiscal, Priscila de Souza Afonso Baggio.

Integram ainda, o ex-sargento da aeronáutica, empresário, geógrafo, jornalista, atualmente analista de comunicação, Rubio Sérgio Almeida de Morais; e o corumbaense, Eduardo Ferrufino Guzman, graduado em Ciências Contábeis e Direito, professor universitário e Perito Criminal, mestrando em Ciências Contábeis, e pós-graduado em Direito Tributário, em Perícia Contábil e Auditoria.

Ainda de acordo com a assessoria, o partido NOVO é um partido político brasileiro alinhado às ideias do liberalismo econômico. Fundado em 2011 por pessoas sem carreira política, teve seu registro deferido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 15 de Setembro de 2015 e tem o 30 como número eleitoral. Atualmente, somam em todo Brasil mais de 21 mil filiados, sendo 350 no Estado.