Partido Humanitário Nacional apresenta documentação ao TSE para retomada política

Buscando renovação e participantes sem vícios de partido, PHN retorna com reforma partidária e priorizando o debate político dentro do Partido.

O Partido político foi fundado em 1988, participando das eleições municipais de 1988 e da eleição para presidente da República em 1989. Em 1990 teve indeferido o seu pedido de registro provisório. Atualmente, a sigla retorna ao centro político com reforma na legenda utilizando o nome de Partido Humanitário Nacional (PHN), apresentando documentação necessária ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para dar continuidade aos trabalhos.



Em entrevista ao Capital News, o Presidente Regional do partido, Huldo Trefzger, disse que a documentação já foi reunida, e está sendo encaminhada ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), pelo presidente nacional Cassiano Correia, para registro. “Acredito que o partido ganhará forças a partir de Março, onde estaremos realizando mais reuniões e coletas de filiados e alianças ao partido, para que possamos disputar as eleições de 2018”.



O ideal apresentado pelo partido é de renovação, recusando nomes que já tiveram força política e priorizando novos interessados em aderir à causa e a campanha do partido. O primeiro objetivo do partido, de acordo com o presidente regional é conquistar a confiança da população e convocar os mesmos a se filiarem. Trazendo consigo, informações e sugestões de mudanças que sejam necessárias para melhorias em suas cidades, Estado ou até mesmo no País.



Ainda de acordo com Huldo Trefzger, “o partido está em busca de embasamento e força, e a nossa prioridade é atender a população. Estamos em reuniões constantes com a população e com nomes que acreditamos serem importantes para esse novo conceito do partido, e iremos trabalhar constantemente o debate entre a população e os nossos filiados, para que juntos possamos renovar a política do nosso País”.