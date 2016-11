Partido do governo escolhe Beto Pereira para disputar presidência da Assembleia

Deurico Brandão Beto Pereira é o nome do PSDB para a disputa, mas terá que convencer os outros deputados

O PSDB definiu, em uma reunião na tarde de ontem (23), o deputado Beto Pereira como candidato do partido à presidência da Assembleia Legislativa. A informação é do secretário da Casa Civil, Sergio de Paula.



A disputa pela presidência hoje conta também com o atual presidente, Junior Mochi (PMDB), que tenta a reeleição. No entanto, para o PSDB não será uma disputa a qualquer preço. O importante para a cúpula tucana é garantir que o governo de Reinaldo Azambuja tenha um aliado no comando do Poder Legislativo, mesmo que de outro partido.



“O que é importante é ter governabilidade. Nós defendemos o consenso. Tivemos um bom relacionamento com o Mochi”, afirmou Sérgio de Paula ao Capital News. Agora, Beto Pereira começa a correr atrás de votos.

Beto Pereira é filho do ex-senador Valter Pereira e foi presidente da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), a maior entidade política do Estado.