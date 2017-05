Partido de Bernal pode deixar base aliada do prefeito Marquinhos rad

Tamanho do texto

Não há uma decisão oficial sobre a possível saída dos vereadores do Partido Progressista (PP), sigla do ex-prefeito Alcides Bernal. De acordo com o vereador Waldir Gomes (PP), o pedido foi feito, mas a princípio eles não irão acatar o pedido.



“O acordo foi feito entre eles quando o atual prefeito disputava o segundo turno. Não participamos de nada, então não podemos simplesmente virar oposição, brigar com todo mundo”, explica o vereador.



Segundo ele, se este rompimento realmente ocorrer deve ser feito entre eles. “Estamos aqui porque fomos eleitos pelo povo e é por eles que vamos trabalhar. Se este rompimento acontecer é o Bernal que deve decidir e anunciar publicamente, não nós”, diz.

Já o vereador Derly dos Reis de Oliveira (PP), declarou que, por enquanto, o apoio continua, e que vai esperar a reunião do Bernal com o atual prefeito. “Trabalho para o povo. O que for bom para Campo Grande votarei a favor, caso contrário meu voto é contra”.

Alegando que Alcides Bernal não fez esta solicitação, a vereadora do partido, Dharleng Campos que seu trabalho está voltado ao campo-grandense e que ela trabalha apenas para o que for bom para Campo Grande. “Esta conversa não ocorreu”.



Ao ser perguntado sobre o futuro do ex-prefeito, Waldir Gomes afirmou que ele deve se candidatar nas próximas eleições. “Bernal não está morto, ele está muito vivo e deve se candidatar para deputado federal”, finaliza.