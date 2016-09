Parte dos candidatos a prefeito participam do debate na FETEMS

Assessoria/Divulgação Auditório contou com aproximadamente 70 pessoas

Auditório da Fetems foi palco da união de oito candidatos a prefeito da Capital na noite de sexta-feira (9), que participaram do debate sobre políticas públicas para negros de Mato Grosso do Sul. O evento contou com cerca de 70 pessoas dentre autoridades, militantes do movimento e lideranças.

Estiveram presentes os candidatos a prefeito: Rose Modesto (PSDB), Marquinhos Trad (PSD), Alex do PT, Marcelo Bluma (PV), Lauro Davi (PROS), Elizeu Amarilha (PSDC), Aroldo Figueiró (PTN) e Suél Ferranti (PSTU).

Alex, em sua fala, destacou que a criação de coordenadorias para assuntos raciais precisam de ações efetivas.

Alegando compromissos posteriores Rose Modesto (PSDB), Marquinhos Trad (PSD) e sairam antes do término do evento. Alex do PT também não pode ficar até o final mas apresentou suas considerações.

Alex lembrou que o PT tem sua estrutura partidária a secretaria de assuntos raciais e sempre atuou para fomentar a política da igualdade racial no país, assim lembrando e citando os companheiros de partido sobre os governos de Lula e Dilma. "Em nossa gestão, além da coordenadoria da igualdade racial funcionando, vamos tem negros em cargos de comando. Não existe diferença entre nós", declarou.

Na próxima Terça-feira (13), acontece o primeiro debate na ACP.