Parceria com prefeitura e deputados garante recuperação de parques

Prefeitura de Campo Grande Reunião aconteceu nesta manhã

Os deputados federais Zeca do PT e Vander Loubet (PR) e a Prefeitura de Campo Grande firmaram parceria para recuperar parques da cidade. Durante reunião, na manhã desta segunda-feira (6), foi garantido destinação de emenda conjunta de R$ 2 milhões para 2017.



A recuperação acontece nos parques Jacques da Luz, Airton Senna, Tarsila do Amaral e Guanandizão. De acordo com a assessoria, o diretor-presidente da Fundação Municipal de Esporte (Funesp), Rodrigo Terra, ressaltou que esses espaços estão inutilizados e atendendo entre 10% e 20% de sua capacidade por falta de condições físicas e estruturais para receber o público.



O deputado Vander Loubet destacou o momento em que a capital sul-mato-grossense vive e a necessidade de reconstrução dos espaços públicos. “É muito importante essa parceria com o prefeito, para juntarmos emendas, com a contrapartida do Governo do Estado, e recuperar esses parques que foram um marco, inclusive, em um momento em que eu estive ao lado do Zeca, no Governo do Estado, cuidando da infraestrutura dos municípios. Esse estilo, jeito e gesto do prefeito Marquinhos, de chamar todo mundo para contribuir, nos permite trabalhar por Campo Grande, cidade esta que sempre nos acolheu e pela qual temos um olhar especial. Sabemos que esses espaços são muito importantes para Campo Grande”, enfatizou o parlamentar.