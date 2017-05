Para apoiar Lula, militantes do Estado vão a Curitiba

Antônio Marques Militantes começaram a chegar a partir das 9h e estão concentrados na Praça Santos Andrade, em frente ao prédio da Universidade Federal do Paraná.

Para acompanhar o depoimento do ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva (PT) em Cutitiba na tarde desta quarta-feira (10), cerca de 50 militantes sul-mato-grossenses saíram em um ônibus fretado pelo partido na tarde de terça-feira (09), e chegaram hoje às 9h.



O jornalista Antônio Marques conta que chegou por volta das 10h na cidade para apoiar o ex-presidente. “Não há como calcular quantos militantes estão aqui, porque as caravanas estão chegando. Agora está tudo lotado e a cada minuto chega mais gente. Daqui a pouco estará presente a presidente Dilma”, afirma.

Antônio Marques Militante sul-mato-grossense dando entrevista para jornal local

Enquanto esperam, os manifestantes que apóiam o ex-presidente estão concentrados na Praça Santos Andrade, em frente ao prédio da Universidade Federal do Paraná. No local, foi montado um palco pelo PT Nacional e a Central Única dos Trabalhadores (CUT), onde ocorrem shows musicais com artistas locais e falas de políticos e lideranças nacionais. “Até agora já falaram os governadores do Acre e do Piauí”.



A presença de Lula é aguardada por volta das 18h pelos militantes.



O ex-presidente Lula presta depoimento, nesta quarta-feira (10), ao juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara Criminal Federal. O depoimento é devido às investigações da Operação Lava Jato, onde Lula é acusado de receber propina da empreiteira OAS por meio das reformas de um apartamento triplex no Guarujá, e de um sítio em Atibaia, no interior do estado de São Paulo. A defesa do ex-presidente nega que ele seja dono dos imóveis.