Otávio Trad é membro da Comissão de Redação Final da Reforma Administrativa de Marquinhos

Deurico/CapitalNews Otávio Trad membro da Comissão de Redação Final da Reforma Administrativa

Na sexta-feira (30), Marquinhos Trad entregou a Câmara Municipal de Campo Grande o plano de Reforma Administrativa para que fosse votado em sessão extraordinária neste domingo (01). Pela necessidade de urgência, foi criada a Comissão de Redação Final da reforma, a qual Otávio Trad é membro.



De acordo com Otávio Trad, “Devido ao início do mandato do prefeito Marquinhos, ele mandou com urgência o documento para a Casa, diante de tantas sugestões colocadas pelos vereadores, é pertinente a criação da comissão, pois nada pode ser votado sem ser analisado”.



O prefeito poderá começar os trabalhos após essa votação da maneira administrativa que acreditar ser a melhor, porém algumas alterações serão solicitadas ou sugestionadas ao Marquinhos. Ainda segundo Otávio, “Na primeira sessão ordinária deste ano, da Casa de Leis, acredito que traremos algumas alterações ou sugestões estarão sendo votadas, para serem encaminhadas ao prefeito. Estaremos de plantão recebendo as sugestões da população e dos 29 vereadores eleitos para .”



Alguns vereadores durante as declarações de voto explanaram as suas ideias quanto a alterações necessárias e concordâncias com relação aos documentos que já foram encaminhados pelo prefeito Marquinhos Trad para a reforma administrativa.



As comissões criadas durante a sessão extraordinária foi devido à urgência solicitada pelo prefeito, dando a oportunidade ao presidente da casa a escolher os vereadores para uma primeira análise dos documentos encaminhados a Casa de Leis.