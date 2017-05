“Os postos de saúde estão funcionando como cartórios e bancos” afirma vereador

Na sessão desta terça-feira (16), o vereador André Salineiro (PSDB), usou a tribuna da Câmara dos Vereadores de Campo Grande para pedir a volta do terceiro turno e apontar falhas no atendimento dos postos de saúde da Capital.

Divulgação/Assessoria André Salieneiro (PSDB) discursando na Câmara dos Vereadores



Segundo o vereador a falta do terceiro turno está trazendo diversos transtornos à população. “Os postos estão funcionando com horários de intervalo, como se fossem cartórios, bancos ou outro serviços comuns e não pode ser assim. Esse não é um atendimento humanizado, cidadão” afirmou Salineiro.



O parlamentar já havia solicitado à Secretaria Municipal de Saúde a volta do terceiro turno, argumentando que seria um benefício, para os cidadãos que não conseguem buscá-la no horário comercial e ainda desafogaria as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), que atuam em alta, média e baixa complexidade.



Inconformado com a atual situação, Salineiro defende a criação do terceiro turno até as 21h, através de um remanejamento de servidores. “Não podemos nos conformar com a situação como está. O papel do vereador é também opinar ações que o Executivo possa fazer, já que somos os representantes direto do povo”.