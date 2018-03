Obrigatoriedade de fraldários em comércios é tema de projeto na Câmara

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande votam um Projeto na sessão ordinária desta quinta-feira (22).

Em turno único de discussão e votação será votado em plenário o projeto de lei Complementar n. 534/17 substitutivo ao Projeto de Lei n. 8.620/17, que dispõe sobre a obrigatoriedade da criação do “Espaço família e/ou adaptação de fraldários acessíveis a frequentadores masculinos em shopping centers e estabelecimentos com apelo às crianças”, no município de Campo Grande. A proposta é de autoria do vereador Prof. João Rocha.

Uso da Tribuna

A convite dos vereadores Enfermeira Cida e Valdir Gomes, usará a Tribuna o secretário municipal de Assistência Social, José Mário Antunes, para discorrer sobre as ações efetivadas e programadas para solucionar o problema dos cidadãos em situação de rua e também para prestar esclarecimentos sobre as programações da Secretaria, repasses das emendas parlamentares, dentre outros.