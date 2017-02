“O povo quer a volta”, diz Puccinelli mesmo descartando candidatura em 2018

Natália Moraes/Capital News André Puccinelli, ex-governador de MS

André Puccinelli, ex-governador de Mato Grosso do Sul, segue desconversando quando o assunto é sua possível candidatura em 2018. Em conversa com jornalistas na manhã desta terça-feira (7), Puccinelli descartou mais uma vez seu retorno ao governo e citou o nome de Simone Tebet como uma boa opção para o PMDB.



Se autodeclarando “vovotorista”, Puccinelli continua afirmando que dedicará seu tempo para cuidar dos netos e, por isso, deve continuar afastado de funções políticas. Defensor de candidaturas próprias, André não também descarta uma possível coligação entre PMDB e PSDB para as próximas eleições.



Nome de André Puccinelli chegou a ser cogitado para possível candidatura à prefeitura de Campo Grande em 2016, mas o político não aceitou o convite de integrantes do partido.



Puccineli participa na manhã de hoje da primeira sessão ordinária de 2017 da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul que contará com posse do ex-vereador Paulo Siufi como deputado estadual.



Siufi assumirá a vaga deixada por Marquinhos Trad (PSD) após o mesmo assumir a prefeitura de Campo Grande e Délia Razuk (PR), até então primeira suplente, se eleger prefeita de Dourados.Na Câmara Municipal, Siufi será substituído por Dr. Wilson Sami (PMDB).