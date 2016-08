Novos Ceinfs e merenda escolar será prioridade no governo de Marquinhos Trad

Divulgação Marquinhos fala sobre construção de novos CEINFS

Candidato durante sua cmainhada tem recebido inúmeras reclamações de mães que precisam de vagas para seus filhos, para poderem trabalhar.

Para acabar com o desespero das mães que não tem onde deixar os filhos para ir trabalhar, Marquinhos Trad, candidato a prefeito pelo PSD, vai retomar com urgência obras de Ceinfs (Centros de Educação Infantis) paradas pela atual administração. A demanda de crianças fora das creches ultrapassa a 10 mil.

A atual gestão anunciou que 14 obras da área da educação - sendo 12 Ceinfs e duas escolas - teriam as construções reiniciadas ainda este ano. Entretanto, na prática nada aconteceu. Vale lembrar que mais de R$ 9 milhões provenientes do Governo Federal já foram consumidos nestas obras.

Dados da própria prefeitura mostram que obras de oito Ceinfs estão efetivamente paradas. São elas: Jardim Inápolis, Vespasiano Martins, Jardim Centenário, São Conrado, Noroeste, Talismã, Jardim Inápolis e Jardim Radialista. Em funcionamento, tais unidades estariam atendendo mais de 3 mil crianças.

Marquinhos afirma que irá se concentrar na elaboração de bons projetos para conseguir recursos e construir e reformar escolas e Ceinfs. Ao mesmo tempo, é meta implantar metodologia de ensino moderna e eficaz.

Não só garantir uma estrutura adequada, a proposta de Marquinhos é dar condições aos alunos de estudar, com kits escolares (uniforme e material) entregues no início do ano e com qualidade.

Além disso, ofertar merenda de qualidade, com os nutrientes necessários para o desenvolvimento das crianças, adolescentes, jovens e adultos que são atendidos através da rede pública de ensino municipal.