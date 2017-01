Novata irá comandar Câmara de Dourados nos próximos dois anos

Osvaldo Duarte/Dourados News Daniela Hall é a nova presidente da Câmara de Vereadores de Dourados

Os 19 vereadores eleitos para a legislatura que começou neste domingo (1) tomaram posse e elegeram a nova Mesa Diretora em uma eleição tensa, marcada por acusações e com resultado apertado. Daniela Hall (PSD), vereadora pela primeira vez, foi eleita presidente para o primeiro biênio, batendo a chapa encabeçada por Braz Melo (PR), considerada de situação, por 10 a 9. Hall é a única mulher eleita em 2016 e a confirmação de sua vitória foi seguida de vaias entre os presentes no plenário da Câmara.



Além da nova presidente, foram eleitos o vereador Sérgio Nogueira (PSDB) como vice, primeiro secretário Pedro Pepa (DEM) e segundo secretário, Cirilo Ramão (PMDB). Além dos integrantes da Mesa, votaram a favor da chapa o ex-presidente Idenor Machado (PSDB), Marçal Filho (PSDB), Alan Guedes (DEM), Madson Valente (DEM), Cido Medeiros (DEM) e Juarez Oliveira (PMDB).



A chapa derrotada, além de Braz Melo, tinha os vereadores Carlito do Gás (PEN), Silas Zanata (PPS) e Ramin (PDT) teve também votos de Jânio Miguel (PR), Bebeto (PR), Elias Ishy (PT), Olavo Sul (PEN) e Junior Rodrigues (PR).



Vaias

O resultado da eleição e a posse da nova Mesa Diretora foi feita sob vaias de apoiadores da chapa derrota, mas Daniela Hall minimizou os protestos e afirmou que vai atuar com responsabilidade no comanda da Casa. O descontentamento de alguns presentes seria porque Hall estava apoiando a candidatura de Braz à presidência, até receber o convite para encabeçar a chapa de oposição e mudar o resultado que se mostrava equilibrado desde o início.



Segundo a presidente, sua atuação não deverá ser pontuada por posicionamentos políticos. "Vamos atuar com responsabilidade, sabendo que fomos eleitos pelo povo e precisamos respeita-los. Em relação a projetos, vamos tratar da mesma forma, independente de política", afirmou após a posse.



Surpresa e disputa acirrada



Acirrada

A disputa pela presidência da Casa foi equilibrada e decidida nos últimos dias antes do prazo para registro de candidatura. O grupo liderado por Braz Melo e que teria o aval da prefeita eleita, Délia Razuk (PR), havia anunciado no dia 20 de dezembro, ter o apoio de 10, dos 19 vereadores, incluindo a atual presidente, Daniela Hall.



Do outro lado, a chapa de oposição trabalhava nos bastidores, porém, não chegava a um consenso sobre o nome a ser lançado. Alan Guedes, Pedro Pepa e Madson Valente, todos do DEM, foram colocados em evidência, mas sem a oficialização de um deles.



Dois dias antes do prazo final para registrar a chapa, Daniela aceitou o convite do grupo de oposição para encabeçar a chapa, que foi registrada no mesmo dia e contaria com apoio de dez dos 19 vereadores, o que acabou se confirmando neste domingo.