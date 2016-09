Nova pesquisa traz diferença minima entre Marquinhos Trad e Rose Modesto

Deurico/Arquivo Capital News Marquinhos Trad e Rose Modesto vislumbram segundo turno

Candidatos a prefeito da Capital, Rose Modesto (PMDB) e Marquinhos Trad (PSD), segundo pesquisa do Instituto Valle, divulgada nesta segunda-feira (12) encomendada pela Rede Centro Oeste de Rádio e Televisão Ltda trouxe o impate técnico de Rose e Marquinhos.



Rose possui 28,11% das intenções de voto, enquanto o candidato Marquinhos Trad (PSD) apresenta 30,70%. Já Alcides Bernal (PP), aparece em terceiro lugar com 15,06% das intenções, Coronel Davi (PSC) aparece na 4ª posição, com 2,70%; seguido do candidato Marcos Alex (PT), que está com 1,53%.



Os demais candidato não conseguiram pontuar 1%, assim não aparecem na pesquisa. Declararam que vão votar nulo ou branco 10,47% dos entrevistados. Ainda, 8,82% estão indecisos



A Pesquisa do instituto vale consultoria a assessoria limitada foi feita entre os dias 30 de agosto e 3 de setembro mostra disputa acirrada pelo primeiro lugar na corrida para a prefeitura de Campo Grande. Com margem de errro de 3,4 pontos pecentuais, marquinhos e rose estão tecnicamente empatados.



O levantamento está registrado sob o número MS-02375/2016 na Justiça Eleitoral