Nomeação da deputada do PTB para o Ministério do Trabalho é publicada

Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Eleita deputada em 2014, Cristiane Brasil tem três mandatos de vereadora no currículo

A nomeação da deputada Cristiane Brasil (PTB-RJ) para ministra do Trabalho foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (4). A posse deve ocorrer na próxima semana. Cristiane, de 44 anos, é advogada pela Universidade Católica de Petrópolis, cidade onde nasceu.

Em 2014, se elegeu deputada federal pela primeira vez. Antes, foi vereadora do Rio de Janeiro por três mandatos. Em 2009, comandou a Secretaria Municipal do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida.

Na Câmara, votou a favor do governo Temer em temas importantes para o Palácio do Planalto, como a proposta de emenda à Constituição (PEC) do teto dos gastos públicos, a reforma trabalhista e as denúncias contra o presidente.

O nome da deputada foi levado ao presidente, segundo informou o Blog do jornalista da Globo News no G1, Gerson Camarotti, em uma reunião no Palácio do Jaburu entre Temer e o pai dela, o ex-deputado Roberto Jefferson, presidente nacional do partido e condenado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do mensalão – em março de 2016, ele obteve o perdão da pena, conforme registrado em reportagem do G1.