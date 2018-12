“No jogo democrático, sempre alguém sai machucado”, diz Azambuja sobre presidência da Assembleia

Deurico Ramos/Capital News

Governador concedeu uma coletiva na inauguração do complexo Ruiter Cunha, na Assomasul, em Campo Grande

O Governador Reinaldo Azambuja falou na tarde de ontem (7) sobre a disputa da presidência da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALMS). Segundo o chefe do Executivo estadual, a decisão foi tomada pelos deputados do partido e não houve interferência do Governo.

A fala foi proferida durante uma coletiva na inauguração do complexo Ruiter Cunha, na Assomasul, em Campo Grande. De acordo com Azambuja, os parlamentares psdbistas ficaram livres para decidir quem disputaria a presidência da Assembleia pelo partido. No entanto, Onevan de Matos queria a oportunidade, porém Paulo Corrêa foi a escolha da maioria dos deputados. Pelo descontentamento, o Governo foi acusado de interferir nesse processo.

“Não tivemos nenhum tipo de interferência na escolha, dois queriam o Onevan, mas outros três decidiram pelo Paulo. No jogo democrático, sempre alguém sai ferido, isso é a democracia. O que não pode é deixar de respeitar o rito, já que a decisão foi da maioria e nós devemos respeitá-la”, enfatizou.

Sobre a composição da mesa diretora, Azambuja também falou que o governo não deve interferir, porém a composição dela é muito importante para os interesses do governo. “Nós (Governo) estamos dialogando com as bancadas e auxiliando o que for preciso para formar a mesa diretora. Eu defendo que ela deve ser composta de plural, com representantes de todos os partidos, dessa forma, o interesse da população será respeitado da mehora forma possível”, finalizou.