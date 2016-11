Neves recomenda auditória profunda na Prefeitura e alerta: “situação está calamitosa”

O presidente do TCE-MS (Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul), Waldir Neves Barbosa, comentou na manhã desta segunda-feira (28), durante evento que reuniu prefeitos eleitos e reeleitos nas eleições deste ano, sobre os desafios que os novos gestores, em especial o eleito para comandar a Capital, terão nos próximos quatro anos. Neves chamou a atenção para uma série de irregularidades que devem ser herdadas por Marquinhos Trad (PSD), classificou a situação atual como calamitosa e recomendou que seja feita uma devassa nas contas da Prefeitura de Campo Grande para evitar problemas futuros.



Segundo o presidente da Corte de Contas, atualmente, tramitam no TCE-MS ao menos 40 processos em desfavor da Prefeitura de Campo Grande e, eventualmente, contra o atual gestor, Alcides Bernal (PP), por alguma irregularidade nas contas ou aplicação e utilização indevida dos recursos públicos.



Neves não deu mais detalhes a respeitos dos processos, mas classificou a situação atual de Campo Grande como calamitosa. “Basta você andar pelas ruas da cidade que você vai perceber do que eu tô falando. E não é por falta de aviso. Por inúmeras vezes alertamos o atual prefeito sobre diversos assuntos, mas não houve interesse”, completa.



Ao prefeito eleito Marquinhos Trad, o presidente do TCE recomendou que seja feita uma verdadeira devassa nas situação financeira e administrativa da Prefeitura de Campo Grande para evitar que ele seja responsabilizado por eventual irregularidades cometidas pelo seu antecessor.



Mais recente “alerta” feito ao atual gestor pelo TCE se deu por conta da aquisição de milhares de lâmpadas de LED da china. O trâmite está sendo questionado pela Justiça e o TCE analisa o caso.



Punições

Na oportunidade, Neves disse que, assim como Bernal, 50% dos gestores dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul estão na mira do órgão ou sofreram alguma punição nos últimos quatro anos, por irregularidades nas contas. A punição varia de multa a impugnação de mandato.